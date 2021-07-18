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Общество18 июля 2021 11:55

«Бьет, как молотком»: жителей Башкирии напугал град размером с грецкий орех

Жители Зилаирского района жалуются, что град побил всю рассаду
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Местные жители признаются, что давно не видели таких крупных градин

Местные жители признаются, что давно не видели таких крупных градин

Погода в Башкирии преподносит настоящие сюрпризы: то жара, то грозы, то дожди. А накануне в Зилаирском районе Башкирии выпал крупный град. Местные жители выкладывают в соцсети видео и фотографии последствий стихии и удивляются, что градины достигали размера сливы или грецкого ореха.

- Не повезло тем, кто оказался под этим градом. По пальцам бьёт, как молотком, - поделился своими впечатлениями местный житель.

Сильный град изрядно подпортил урожай: сбил цветы и завязи с овощей, повредил парники и побил цветы. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни непогода сохранится: во многих районах республики пройдут грозы с порывистым ветром, а днем снова будет жарко до +33 градусов.

Град размером с грецкие орехи 17.07