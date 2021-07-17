В районе Башкирии прошелся крупный град

Жители Башкирии опубликовали фотографии после прошедшего сегодня, 17 июля, града. Довольно крупные осадки, согласно опубликованным сообщениям, прошлись в Зилаирском районе.

– Вот такой дождик с градом прошел в Зилаире, – подписал публикацию автор.

Судя по фотографии можно понять, что осадки довольно крупные – около пары сантиметров. По словам местных, град был довольно сильный и примерно с «ноготок большого пальца». Осадки испортили и урожай, одна из жительниц района рассказала, что стихия побила цветы томатов.