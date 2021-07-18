Засиделся у друга: под Уфой прекращены поиски 11-летнего мальчика

Фото: РОО "Поиск детей - Башкортостан"

Под Уфой прекращены поиски 11-летнего Артема, который пропал еще вчера утром. Как рассказали волонтеры РОО «Поиск детей – Уфа», мальчик вышел из дома в Иглино около 11 утра, а когда вечером не вернулся домой, родители сразу же забили тревогу.

Всю ночь Артема искали полицейские и волонтеры, и сегодня пришла радостная новость: мальчик найден живым и невредимым.

- Загулялся у друга, там же и остался ночевать, мобильного с собой не было, поэтому предупредить родителей не смог, а потом просто побоялся домой идти, что будут ругаться, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» поисковик Руслан Хабиров.

Еще одного 13-летнего подростка, который также пропал в Иглино утром 16 июля, также волонтеры нашли на улице живым и невредимым. Как оказалось, мальчик уже не впервые убегает из дома, и каждый раз его ищут и возвращают родителям.