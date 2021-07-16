В Башкирии пропал 13-летний Радмир Салахутдинов

Фото: Поиск детей-Иглино

В башкирском Иглино пропал 13-летний Радмир Салахутдинов. Информацию о начале поисков предоставили в «Поиск детей-Иглино». Известно, что парень вышел из дома сегодня, 16 июля, утром. С тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: рост 150-160 см, голубые глаза, плотное телосложение, прямые темные волосы, есть татуировка в виде буквы "а" или "Р" на руке.

Был одет: синяя кепка, чёрные спортивные штаны, футболка чёрная.

Поисковики обратились ко всем жителям республики с просьбой сообщить любую полезную информацию о его местонахождении по телефонам: 02, 102, 8-927-969-89-19.