В Башкирию снова возвращается палящая жара

Ближайшую неделю в республике вновь будет очень жарко Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе жители Башкирии получили короткую передышку от палящего зноя, но, судя по прогнозам синоптиков, жара снова возвращается в республику. Уже сегодня днем столбики термометров покажут +27; +32 градуса, а в ближайшие дни воздух и вовсе прогреется до +33. Лишь только ночь принесет спасительную прохладу, когда температура спадет до +12; +17, а вот днем ожидается не только жара, но и грозы, и переменный порывистый ветер.

Такая погода продержится в республике примерно всю неделю, а вот в конце июля в регион придут дожди и похолодание до +17.

Напомним, накануне в Зилаирском районе Башкирии выпал сильный град. Местные жители публиковали в соцсетях фотографии крупных градин и жаловались, что осадки попортили урожай и цветники.