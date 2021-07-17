Суд дал разрешение БСК на сброс стоков в реку в Башкирии

В Арбитражном суде Башкирии удовлетворен иск компании АО «Башкирская содовая компания» к управлению Роспотребнадзора на Южном Урале. На заседании признали незаконным отказ ведомства на сброс стоков в реку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда в картотеке арбитражных дел.

Суд постановил выдать БСК разрешение на сбросы веществ и микроорганизмов в водный объект на период 29 декабря 2020 года по 28 декабря 2021 года в течение десяти дней с момента вступления решения по настоящему делу в законную силу. Ранее в Роспотребнадзоре отказали компании в разрешении на сброс из-за превышения нормативно допустимых сбросов по ртути. В суде же посчитали, что отказ Роспотребнадзора был нормативно не обоснован.

«Незаконный и необоснованный отказ управления в выдаче разрешения на сброс веществ в водный объект влечет в силу закона возложение на заявителя обязанности по уплате повышенной платы за негативное воздействие на окружающую среду», – сказано в сообщении суда.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прокомментировала в соцсетях, что категорически не согласна с таким решением суда. По ее словам, в ведомстве планируют обжаловать его.