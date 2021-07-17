Роспотребнадзор начнет расследовать опасное превышение загрязняющих веществ в воздухе Уфы

В минэкологии Башкирии сообщили, что за прошедшие сутки в Уфе на неприятный химический запах в городе поступило 21 обращение. В ведомстве отметили, что было зафиксировано превышение ПДК загрязняющих веществ.

В частности, на Новочеркасской, 7 зарегистрировали максимально разовое превышение по сероводороду, показатель составил 14,3 ПДК. На территории парка Нефтехимик было обнаружено превышение по оксиду углерода в 1,6 ПДК. Сегодня, 17 июля, данных о превышении не было.

– Вероятными источниками выброса загрязняющих веществ являются объекты, расположенные в северной части города, подлежащие Федеральному экологическому контролю, – передали в пресс-службе, не уточнив названия компаний.

В ведомстве сообщили, что информация о превышениях направили в Роспотребнадзор.