«Собрался плыть обратно»: близкие 22-летнего уфимца рассказали, как он исчез на реке

Близкие пропавшего 22-летнего парня, поиски которого были объявлены вчера, 16 июля, спасателями уфимского управления по гражданской защите рассказали подробности произошедшего. Тимур Х. в день исчезновения купался в районе Каменной переправы и пропал.

– Он пошел купаться с друзьями, в районе Каменной переправы они там просто отдыхали. По данным, которые удалось собрать, брат переплыл реку, собрался плыть обратно, но пропал из виду. Люди, которые были неподалёку, сообщили, что он пропал из виду на обратном пути, когда снова переплывал реку, обратно, на берег к друзьям. Этих людей, к сожалению, найти не удалось, поэтому, насколько данная информация правдива, сказать не могу, – рассказал брат Тимура.

По его словам, вещи пропавшего так и остались лежать на берегу, их забрали члены семьи вчера, 16 июля, утром.

– Может кто-то живет в садах рядом с Каменной переправой, может кто-то видел в городе, важна любая информация, – обратился близкий Тимура.

По его словам, молодой парень жил в Советском районе и периодически купался в этом месте. Пока что никакой точной информации так и не поступило. Напомним, что спасатели отмечали, что поиски осложняются тем, что очевидцы не могут указать приблизительный сектор, в котором Тимур пропал.

Приметы: карие глаза, темно-русые волосы, рост 170-175 сантиметров, хромает на правую ногу, шрам возле левого глаза.

Если вам что-то известно о местонахождении парня, сообщите, пожалуйста, по телефону экстренных служб 112.