В МЧС предупредили о сильном граде в Башкирии

В МЧС по Башкирии сегодня, 17 июля, ппроинформировали о том, что в республике ожидается град. Данные переданны со ссылкой на Башгидрометцентр.

– Днем местами по республике ожидается град. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует при граде, находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон. <...> Находясь на улице, постараться выбрать укрытие, если это невозможно, защитить голову от ударов градин, – передали в ведомстве.

Синоптики ранее сообщали о прогнозе погоды на выходные. В субботу и воскресенье по прогнозу будет жаркая погода от 27 до 29°, максимальная скорость ветра составит 7-8 м/с. Обещают также грозу и дожди. Наиболее сильные осадки пройдут в субботу.