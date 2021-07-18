Уфимка не смогла самостоятельно выбраться из туалета на новой набережной

фото: ufacity.info

В Уфе девушка не смогла самостоятельно выбраться из туалета на новой набережной реки Белой – в уборной заклинило замок. Горожанка провела взаперти около получаса, пока ей не пришел на помощь технический персонал. Инцидент произошел вечером 15 июля.

Оказавшаяся взаперти уфимка привлекла внимание к своей проблеме через инициативную группу «Уфа на берегу». Она нашла контакт одного из руководителей организации в интернете. Впоследствии о происшествии узнала менеджер набережной Лариса Еремеева, которая вызвала технических сотрудников.

– На двери заклинило замок. Технический персонал его снял и выпустил девушку. После этого случая мы решили во всех туалетах поменять эти замки, чтобы таких ситуаций больше не повторялась – сделаем на дверях обычные шпингалеты, – рассказала «КП-Уфа» Еремеева.

Напомним, ранее «КП-Уфа» прошлась по новой набережной и выяснила, чего ей не хватает, чтобы радовать горожан.