Названа сумма, в которую оценили весь рынок пассажирских перевозок в Башкирии

Транспортная платежная система Башкирии до реформ, по словам Рустама Баязитова, позволяла частным перевозчикам миновать уплату налогов Фото: Рустем АХУНОВ

Рынок пассажирских перевозок в Башкирии специалисты оценивают в семь миллиардов рублей. Об этом сегодня в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал председатель общественного совета при Минтрансе Башкирии Рустам Баязитов.

Транспортная платежная система республики до реформ, по словам чиновника, позволяла частным перевозчикам миновать уплату налогов. Теперь же частники после внедрение «Алги» призваны работать «в белую».

– Официальная платежная система всегда будет не такая выгодная как «чернуха». Поэтому водители просят в качестве оплаты наличные. Стоит задача перевести шоферов на безналичный расчет. Годовой рынок пассажирских перевозок, по разным оценкам, составляет семь миллиардов рублей. И, конечно, когда водители работают «в черную» – там совсем другие зарплаты, ведь нет никаких налогов на доходы, – рассказал Баязитов.

Напомним, транспортные предприниматели Уфы крайне недовольны реализацией безналичного расчета в столице. Как утверждают частники, полученные по безналу деньги операторы маршрутов, либо не перечисляют водителям совсем, либо перечисляют лишь отчасти спустя долгое время.