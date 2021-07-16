Суд избрал меру пресечения начальнику полиции Иглинского района Башкирии

фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Калининский суд Уфы избрал меру пресечения начальнику полиции Иглинского района Башкирии Иреку Халикову, которого обвиняют в двух эпизодах мошенничества. Высокопоставленный сотрудник МВД будет находить в СИЗО ближайшие два месяца – до 12 сентября. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

– В судебном заседании обвиняемый и его адвокат […] просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, – передали в госоргане. – Выслушав участников процесса и исследовав представленные материалы, суд избрал 42-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток – до 12 сентября 2021 года.

Напомним, как сообщал собственный источник «КП-Уфа», Следственный комитет Башкирии подозревает Халикова в том, что он брал деньги с коллег, обещая им продвижение по службе, а также в покушении на взяточничество в особо крупном размере – правоохранитель якобы запросил у предпринимателя 1,5 млн рублей за отказ в возбуждении уголовного дела.