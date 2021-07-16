«Салават Юлаев» официально подтвердил назначение Баширова гендиром клуба

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Бывший заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов официально назначен генеральным директором хоккейного клуба «Салават Юлаев». Сообщение об этом появилось на сайте команды.

– В ведении Рината Баширова будет формирование стратегии развития всей хоккейной вертикали, общее руководство и контроль деятельности, – передали в клубе.

Бывший гендир «юлаевцев» Александр Курносов остается работать в системе клуба. На должности исполнительного директора он будет отвечать за обеспечение функционирования организации и формирование состава команды.

Напомним, Ринат Баширов уже имел непосредственное отношение к «Салавату Юлаеву» - c 2019 года он возглавлял совет клуба. Замруководителя администрации главы РБ стал в октябре 2018-го. Экс-чиновник считается ближайшим соратником Радия Хабирова. Они вместе работали в администрации президента России.