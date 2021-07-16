Ринат Баширов покинул пост замруководителя администрации главы Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 16 июля, стало известно об отставке первого замруководителя администрации главы Башкирии Рината Баширова. Давний соратник Радия Хабирова уволился по собственному желанию. Эту информацию «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе главы республики.

Слухи о том, что высокопоставленный чиновник собирается покинуть башкирский Белый дом ходили уже давно, но в администрации главы региона их никак не комментировали.

По данным республиканских СМИ Ринат Баширов был назначен на пост генерального директора ХК «Салават Юлаев», но в самом клубе «КП-Уфа» эту информацию не подтвердили. Более того, Баширов и ранее имел непосредственное отношение к «Салавату» – еще в 2019 году он был назначен Председателем совета клуба. На данный момент официальном сайте он таковым значится до сих пор.

Напомним, Ринат Баширов был назначен первым заместителем руководителя администрации главы Башкирии в октябре 2018 года. До возвращения в республику в качестве ближайшего соратника Радия Хабирова, он работал вместе с нынешним руководителем региона в Администрации президента России.