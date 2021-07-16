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Общество16 июля 2021 9:36

В Уфе уровень диоксида серы в воздухе превысил норму в 4,5 раза

Данные огласил Роспотребнадзор Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии обнаружила аномальное наличие SO2 в атмосфере по адресу Инициативная, 11

Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии обнаружила аномальное наличие SO2 в атмосфере по адресу Инициативная, 11

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уровень диоксида серы в воздухе Уфы норму в 4,5 раза. Об этом сообщил Роспотребнадзор Башкирии.

Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии обнаружила аномальное наличие SO2 в атмосфере по адресу Инициативная, 11 (микрорайон Черниковка). Там же было зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по фенолу в 1,2 раза. Концентрация фенола оказалась высокой (в 1,5 раза выше нормы) и в Сипайлово – замеры проводились по адресу Гагарина, 14. Источники загрязнений пока не раскрываются.

– По состоянию на 15 июля продолжаются проверки предприятий, предполагаемых источников, расположенных на территории Уфы, – передали в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что в Уфе зарегистрировали трехкратное превышение ПДК по сероводороду.