Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила норму в три раза

Уфимцы продолжают жаловать на химический запах

Передвижные лаборатории Минэкологии Башкирии зарегистрировали в воздухе Уфы превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в три раза. Замеры были проведены в районе парка «Нефтехимиков» в Черниковке. Об этом сообщил «Ъ-Уфа».

За минувшие сутки (по состоянию на десять часов утра 15 июля) Управление гражданской защиты Уфы и министерство экологии Башкирии получили от горожан 72 жалобы на неприятный запах. Больше всего обращений поступило из трех районов столицы – Орджоникидзевского, Ленинского и Октябрьского. Уфимцы называли вонь на улице «резким химическим запахом», «запахом дихлофоса» и «едким запахом газа».

Из-за шквала жалоб сегодня в разные районы Уфы выехали шесть передвижных лабораторий. Информация о превышении сероводорода в воздухе была передана в республиканский Роспотреб и межрегиональное управление Росприроднадзора.

Накануне "КП-Уфа" побеседовала со экологом и выяснила, что происходит с воздухом башкирской столицы.