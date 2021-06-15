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Общество15 июня 2021 18:22

Заместителю руководителя администрации главы Башкирии Ринату Баширову прочат отставку

Чиновник был назначен на эту должность в октябре 2018 года
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Glavarb.ru

фото: Glavarb.ru

Ринат Баширов в ближайшее время может покинуть должность заместителя руководителя администрации главы Башкирии. Предполагается, что он ушел в отпуск с последующим увольнением. О скорой отставке высокопоставленного чиновника со ссылкой на собственные источники написали сразу два издания – «Ъ-Уфа» и Mkset.

Баширов стал заместителем руководителя администрации главы РБ в октябре 2018 года – практически сразу после того как республику возглавил Радий Хабиров. До этого он работал в управлении президента России по внутренней политике.