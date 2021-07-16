В ДТП с двумя легковушками в Башкирии погибла супружеская пара

фото: ГИБДД РБ

В ДТП, которое произошло утром 15 июля в Стерлитамакском районе, погибла супружеская пара. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Напомним, авария случилась на 146 километре трассы Уфа-Оренбург. На автодороге столкнулись «Лада Калина» и Kia Rio. По предварительной версии полиции, отечественный автомобиль начал разворачиваться с правой обочины и врезался в попутную иномарку.

фото: ГИБДД РБ

За рулем «Калины» сидел 30-летний житель Стерлитамака, на пассажирском месте находилась его 39-летняя супруга. Оба от полученных травм скончались до приезда бригады медиков.

За прошедшие сутки это не единственное смертельное ДТП в Башкирии. В Шаранском районе при опрокидывании трактора погиб водитель.