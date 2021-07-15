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Происшествия15 июля 2021 9:05

Во встречном ДТП с легковушками в Башкирии погибли два человека

Авария произошла на трассе Уфа-Оренбург
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня утром, 15 июля, на трассе в Стерлитамакском районе Башкирии произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария зарегистрировано на 146 километре автодороги Уфа-Оренбург. По предварительной информации, на трассе столкнулись две легковушки –Kia Rio и «Лада Калина». После удара обе машины вылетели с трассы кювет.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В результате инцидента на месте скончались водитель отечественного авто и его пассажирка. В причинах и обстоятельствах трагедии разбираются инспекторы ГИБДД.