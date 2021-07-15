В Уфе на охрану ЦУРа выделят около трех миллионов рублей

Фото: ЦУР Башкирии/Инстаграм

На охрану здания Центра управления регионом в Уфе потратят 2,98 млн рублей, следует из заказа, опубликованного на сайте госзакупок. Подрядчика для охраны помещений на Тукаева, 46 планируют отобрать до 12 августа.

Планируется, что средства буду выделены из регионального бюджета. Заказ размещен ГКУ РБ ХОЗУ или «Хозяйственным управлением». В нем указано, что в ЦУРе планируют оборудовать шесть постов охраны, на четырех из них у охранников будет огнестрельное оружие, наручники и резиновые дубинки.

Сотрудников должны экипировать формой с отличительными знаками, фонарями, ручными металлодетекторами и свистками. Служба будет вестись круглосуточно.