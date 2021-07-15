В Башкирию придут грозы и ливни вперемежку с жарой

В Башкирию в ближайшие два придут настоящие летние грозы. Прогноз погоды на 16 и 17 июля сообщает о дождях и жаркой погоде.

В частности, 16 июля, обещают кратковременные осадки и грозы. Ветер в то же время будет довольно умеренный и западного направления, но днем возможны и сильные порывы. Температура воздуха ночью составит 11-16°, по востоку до +5°, днем 25-30°.

17 июля местами обещают кратковременные дожди, грозы, локально ливни. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью 12-17°, днем 24-29°.