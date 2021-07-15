60% стобалльников ЕГЭ из Башкирии планируют уехать учиться в другие регионы

ЕГЭ на 100 баллов в Башкирии сдали 107 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии 60% стобалльников единого государственного экзамена планируют поступить в вузы за пределами республики. Об этом «КП-Уфа» сообщила главный специалист Минобра республики Ирина Иванова.

– Мы ребят опрашивали. Из 104 человек около 40% планируют остаться в республике, остальные хотят уехать [учиться] в Москву, Петербург, Казань и Екатеринбург. Это их мысли на тот момент, когда они получили результаты ЕГЭ. Как покажет практика, мы узнаем после 17 августа – когда будут приказы о зачислении в вузы, – отметила чиновница.

Напомним, в Башкирии выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, будут выплачивать 150 тысяч рублей при поступлении в местные вузы. Соответствующий указ издал глава республики Радий Хабиров.