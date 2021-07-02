Стобалльникам ЕГЭ в Башкирии будут выплачивать по 150 тысяч рублей при поступлении в местные вузы

Студентам-стобалльникам в Башкирии будут выплачивать по 150 тысяч рублей

Жители Башкирии, сдавшие ЕГЭ по любому предмету на 100 баллов и поступившие в республиканские вузы, получат 150 тысяч рублей. Указ об учреждении ежегодной единовременной выплаты подписал глава региона Радий Хабиров.

Деньги на выплату премий будут выделять из бюджета республики. На 150 тысяч рублей смогут претендовать стобалльники, поступившие в университеты, входящие в Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. Участниками этой организации являются все основные вузы Башкирии: БашГУ, БашГАУ, БГМУ, БГПУ, УГАТУ и УГНТУ.

– Размер премии не зависит от количества стобалльных результатов, – следует из указа.

Чтобы получить премию, студенту-стобалльнику в течение месяца со дня утверждения приказа о зачислении нужно будет предоставить в министерство образования пакет документов. Какие именно необходимы документы, прописано в указе.