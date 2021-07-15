Темп прироста зараженных COVID-19 в Башкирии выше, чем в целом по России

За последние сутки коронавирус в Башкирии выявили у 231 жителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суточные темпы прироста зараженных коронавирусом в Башкирии превышают аналогичный показатель в целом по России. Об этом на профильном брифинге в уфимской администрации сообщила заместитель главного санитарного врача республики Галина Пермина.

– Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. У нас сохраняются суточные темпы прироста на уровне 0,5% – это чуть выше, чем по Российской Федерации. В Уфе заболеваемость населения превысила 1000 на 100 000, – отметила представитель Роспотребнадзора РБ.

Напомним, за прошедший сутки в регионе зарегистрировали рекордный прирост зараженных коронавирусом – за сутки инфекцию выявили у 231 жителя.