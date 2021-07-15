Башкирия вновь побила антирекорд по новым случаям COVID-19

За сутки инфекцию в Башкирии выявили у 231 жителя

В Башкирии зарегистрирован очередной антирекорд по приросту зараженных коронавирусом – за сутки инфекцию выявили у 231 жителя. Всего на территории республики подтверждено уже 44 242 случая COVID-19. Об этом 15 июля сообщил региональный оперштаб.

Число умерших от коронавируса в Башкирии так же продолжает неуклонно расти: в течение прошедших 24 часов инфекция стала причиной смерти для пяти человек. Всего от нее скончался 671 житель региона. Выздоровели тем временем 41 160 пациентов, 191 – за последние сутки.

Первый компонент вакцины против COVID-19 получили 779 588 человек, второй – 460 048.