Едкий химический запах и пожар на мусорном полигоне: что происходит с экологией Башкирии

Жители республики все чаще жалуются на экологическую ситуацию в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях «Комсомольская правда» в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» побеседовала с профессиональным экологом Денисом Насыровым. Эксперт ответил на актуальные вопросы, касающиеся экологической обстановки в Башкирии и в столице республики.

ОТКУДА ВОЗНИК ХИМИЧЕСКИЙ ЗАПАХ В УФЕ

Начиная с 31 мая, уфимцы регулярно жалуются неприятный химический запах. Для определения возможных источников загрязнения башкирские экологи проанализировали сведения госреестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Проведенные анализы указали на промышленные предприятия, расположенные в северной части Уфы.

Эколог Денис Насыров в беседе с «КП-Уфа» заявил, что отследить от какого именно предприятия, в какое время и по какой причине выбрасывается в атмосферу то или иное вещество, очень сложно. Атмосфера, по словам эксперта, очень изменчива, и при наличии сильного ветра массы загрязняющих веществ могут прийти даже из другого города.

– При неблагоприятных метеоусловиях, когда нет ветра и осадков, экологическая обстановка может усугубляться. В подобный период все выбросы в атмосферу от автотранспорта от предприятий накапливаются над городом. Накопившиеся в воздухе выбросы в виде тонкой желтой прослойки над городом можно, например, заметить на подъезде в столицу. По закону, когда нет ветра, промышленные предприятия должны сокращать выбросы в атмосферу, – рассказал Насыров.

Отследить от какого именно предприятия и в какое время выбрасываются в атмосферу вредные вещества, по словам эксперта, очень сложно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неблагоприятные метеоусловия – это, как утверждает эколог, серьезная ситуация для жителей города. О них, считает Насыров, надзорные ведомства должны уведомлять как предприятия, так и горожан. По словам эксперта, в такой период людям, у которых есть проблемы с дыхательной системой, желательно носить защитную маску, или же вообще не выходить из дома.

– Такие периоды возникают довольно часто. Неблагоприятные метеоусловия могут быть по 10-20 дней в месяц, – отметил профессиональный эколог.

Рустам Насыров также рассказал, что большинство веществ, находящихся в атмосфере, невозможно никак заметить. Однако при превышении допустимой концентрации люди, как правило, чувствуют едкий химический запах. Например, один ПДК, по словам эксперта, – это та концентрация, которая, по идее, не должна воздействовать на организм. Соответственно, когда это значение превышено, вред человеческому здоровью может быть нанесен, как считает эколог.

– На сегодняшний день мониторингом атмосферного воздуха занимается Башгидромет. По моим данным, у Башгидромета есть девять станций, на которых трижды в сутки проводится отбор проб. Считаю, что станций недостаточно, так как у нас большой город с населением более миллиона человек. Также предприятия по закону обязаны оснащать объекты специальными автоматическими датчиками, отслеживающими выбросы в атмосферу, – заявил Рустам Насыров.

Экологическую ситуацию усугубляет, в том числе, и городской транспорт Фото: Рустем АХУНОВ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА И С ГОРОДСКИМ ТРАНСПОРТОМ

Эксперт рассказал, что подобно тому, как сотрудники республиканского МЧС оповещают посредством СМС жителей Башкирии о погоде, в Москве и Санкт-Петербурге так предупреждают горожан о неблагоприятных экологических условиях. Таким образом, по словам эколога, проявляется забота о жителях. Как утверждает Насыров, если на улице опасно находится, то лучше бы об этом узнать как можно раньше, чем потом разбираться с последствиями у врачей.

– Очень большая часть выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производит автотранспорт. Когда автомобиль стоит в пробке и работает на холостом ходу, он производит выбросов намного больше, нежели когда он находится в движении. Поэтому здесь проблема больше не в количестве авто, а в транспортной инфраструктуре, – считает эксперт.

Эколог Рустам Насыров рассказал, что можно сделать для улучшения экологической обстановки.

– Можно переходить на бензин более высокого класса или на газовое оборудование. Также необходимо убеждать жителей пересаживаться на общественный или на экологичный транспорт. Однако для того и другого нужно подготовить инфраструктуру. Недавно ездил на самокате и, на самом деле, это было очень тяжело. Отдельная полоса движения для самокатов и велосипедов есть не везде. Большая часть дорог не предназначена для подобного вида средств передвижения, – заявил эколог.

Мусорных полигонов, по мнению эксперта, на территории республики недостаточно Фото: МЧС Башкирии

«МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН – ЭТО МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ»

Рустам Насыров в беседе с «Комсомолкой» прокомментировал ситуацию пожаром на мусорном полигоне под Уфой рядом с селом Черкассы.

– Мусорные полигоны очень долго могут тлеть, это сложные объекты, пожар на которых потушить довольно затруднительно. То есть, снаружи уже может ничего не полыхать, но внутри, тем не менее, происходят химические реакции. Возгорание полигонов происходит по причине того, что туда бросают практически все подряд: и покрышки от машин, и лакокрасочные материалы, и разные растворители. Смешиваясь и попадая под сильное тепловое воздействием все этим материалы, естественно, могут загореться, – рассказал эколог.

Мусорных полигонов, по мнению эксперта, на территории Башкирии недостаточно. Большинство из них, как он считает, уже давно переполнены, поэтому необходимо проектировать и строить новые.

– Каждый полигон должен пройти этап заполнения и рекультивации. Его накрывают сверху гидроизоляционной пленкой, засыпают землей, сажают деревья и обеспечивают его безопасность: стравливают биогаз и собирают фильтрат, которые там образуются. Получается, некий саркофаг. То есть, полигон никуда не исчезнет, он просто будет под землей как мина замедленного действия, – заявил эксперт.

Безопасность окружающей среды, как считает эколог, – дело каждого Фото: Рустем АХУНОВ

«АТМОСФЕРА У НАС ОДНА»

Большой вклад по организации защиты окружающей среды, считает Насыров, вносят простые граждане. Жители городов и регионов, по его словам, должны быть очень чуткими, и как только они видят или чувствуют что-то опасное, им следует незамедлительно обращаться в компетентные ведомства.

– Надзорные органы не всегда успевают все отследить, и поэтому часто именно благодаря сознательным гражданам получается своевременно обнаружить экологическую угрозу. Атмосфера у нас одна, и ответственность за состояние окружающей среды лежит не только на промышленных предприятиях и надзорных ведомствах, но и на обычных гражданах, – заключил эколог-эксперт Рустам Насыров.