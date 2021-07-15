«Может, скоро прибавление?»: невеста Моргенштерна удивила соцсети своими формами

фото: instagram.com // @influesii

На днях 21-летняя невеста рэпера Моргеншетрна Дилара Зинатуллина опубликовала в своем инстаграме очередную серию фотографий и удивила поклонников своими формами. В комментариях пользователи отметили, что девушка «немного поправилась», а кто-то даже предположил, что она могла забеременеть.

фото: instagram.com // @influesii

На снимках Дилара стоит в откровенном наряде на остановке с названием «Сучково». Девушка надела все черное – топ с рукавами и ультракороткие шортики, открывающие ее округлившиеся формы.

– «Мне одному показалась, что Дилара немного поправилась», «Немного набрала?», «Пышечка», «Может, уже скоро прибавление?», «Ты что то поправилась... Заметно... Не беременна случайно?», – написали подписчики в комментариях.

фото: instagram.com // @influesii

Кое-кто из поклонников отметил, что невеста Моргенштерна всегда была такой – просто на этот раз на фотографиях с ней нет никаких фильтров и фотошопа. Снимки, отметили фанаты, теперь стали «классными и настоящими».

Ранее «КП-Уфа» писала, как изменилась Диалара за время отношений с Моргенштерном.