Как изменилась муза Моргенштерна 21-летняя Дилара после отношений с музыкантом

Дилара не стесняется таких фото

Недавно уфимка Дилара, девушка Алишера Моргенштерна, отметила свое 21-летие в одном из дорогих ресторанов в Москве. Пир на весь мир организовал ее возлюбленный, а в качестве подарка от него девушка получила элитный автомобиль и пять миллионов рублей наличными в чемодане.

«КП-Уфа» решила сравнить, какой была Дилара до отношений с Моргенштерном, и как изменилась ее жизнь сейчас.

Сегодня Инстаграм Дилары – Мальдивы, фото в откровенных купальниках, дорогие автомобили, брендовые вещи и студийные фотосессии. У девушки два миллиона подписчиков и даже есть свой пиар-директор. Девушка ни в чем себе не отказывает и живет в свое удовольствие.

Так было не всегда – еще в 2018 году девушка выкладывала в своем аккаунте фотографии не самого высокого качества и вещах из масс-маркета.

Раньше на странице были только скромные фото

Изменился даже взгляд за эти несколько лет – на снимках, которым два-три года заметно, что девушка не уверена в себе, зато сейчас глаза ее горят, и уверенности хоть отбавляй.

Сейчас она стала уверенной в себе

Отметим, что пара несколько раз расставалась, но в последнее время они почти всегда появляются вместе на публике и говорят о своих чувствах.