В больнице скончался уфимец, пострадавший при взрыве газа во время топки бани

Мужчина получил тяжелые ожоги и скончался в больнице, несмотря на усилия медиков

66-летний уфимец, пострадавший при взрыве газа во время топки бани, скончался в больнице. Об этом «КП-Уфа» сообщил начальник пресс-службы МЧС республики Алик Шарафутдинов.

– К сожалению, мужчина погиб в больнице. У него были тяжелые ожоги. Спасти его не удалось, – передал представитель экстренного ведомства.

Напомним, происшествие случилось 12 июля в частном секторе микрорайона Инорс. Погибший на своем участке затапливал баню, когда там прогремел взрыв газовоздушной смеси. Пенсионера пытались спасти медики городской клинической больницы №18.