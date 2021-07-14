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Происшествия14 июля 2021 18:21

В больнице скончался уфимец, пострадавший при взрыве газа во время топки бани

Медики оказались бессильны
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина получил тяжелые ожоги и скончался в больнице, несмотря на усилия медиков

Мужчина получил тяжелые ожоги и скончался в больнице, несмотря на усилия медиков

66-летний уфимец, пострадавший при взрыве газа во время топки бани, скончался в больнице. Об этом «КП-Уфа» сообщил начальник пресс-службы МЧС республики Алик Шарафутдинов.

– К сожалению, мужчина погиб в больнице. У него были тяжелые ожоги. Спасти его не удалось, – передал представитель экстренного ведомства.

Напомним, происшествие случилось 12 июля в частном секторе микрорайона Инорс. Погибший на своем участке затапливал баню, когда там прогремел взрыв газовоздушной смеси. Пенсионера пытались спасти медики городской клинической больницы №18.