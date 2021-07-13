Уфимец пострадал при взрыве газа, когда пытался затопить баню

Пострадавшего доставили в ГКБ №18

На одном из участков по улице Верещагина в частном секторе уфимского микрорайона Инорс произошел взрыв газа, пострадал один человек. Инцидент произошел 12 июля, сообщили в МЧС и Госкомитете республики по ЧС.

– 66-летний мужчина решил затопить баню, но в один момент в помещении произошёл хлопок газовоздушной смеси. Мужчина получил многочисленные ожоги, – передали в аварийной службе.

В МЧС добавили, что после взрыва загорелись баня и гараж. Пожар был оперативно потушен. Пострадавшего с ожогами доставили в городскую клиническую больницу №18.

В причинах происшествия разбираются специалисты.