Умер старейший защитник башкирских шиханов Абдрахман Валидов

фото: vk.com // Абдрахман Валидов

Сегодня, 14 июля, на 77 году жизни скончался старейших защитник башкирских шиханов Абдрахман Валидов. Он лежал в ковид-гсопитале города Стерлитамака, куда был госпитализирован две недели назад. В больнице ему диагностировали 80-процентное поражение легких. Об этом «Эху Москвы в Уфе» рассказала активистка Рузина Мухамеджанова.

Валидов возглавлял организацию «Сохраним шиханы Торатау, Юрактау и Куштау!». Соратники называли его «Торатау-бабаем» за активную позицию по защите шиханов. В прошлом году он участвовал в одном из самых громких экологических протестов Башкирии – на горе Куштау. Близкие и друзья простятся с Валидовым в его родном селе Урман-Бишкадак.