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Здоровье14 июля 2021 13:02

От коронавируса в Башкирии скончались 666 человек

За сутки инфекция унесла жизни еще пяти жителей региона
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии суточный прирост зараженных коронавирусом составил 222 человека

В Башкирии суточный прирост зараженных коронавирусом составил 222 человека

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 666 человек. За сутки от инфекции скончались еще пять жителей. Данные на 14 июля 2021 года обновил региональный оперштаб.

Всего на территории Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 44 011 случаев COVID-19. Суточный прирост зараженных составил 222 человека. Выздоровели в течение минувших 24 часов еще 312 пациентов (всего 40 969).

Первым компонентом вакцины от коронавируса в республике привились 764 399 жителей, вторым – 446 916.

Напомним, с сегодняшнего дня в столице республики Уфе работает самый крупный пункт вакцинации в Приволжском федеральном округе. Центр может привить до 1,5 тысячи человек в сутки.