Радий Хабиров установил для чиновников дополнительный выходной в июле

Радий Хабиров установил 19 июля 2021 года выходным днем для госслужащих

Глава Башкирии Радий Хабиров сделал 19 июля выходным днем для госслужащих. Соответствующее распоряжение сегодня, 14 июля, было опубликовано на портале правовой информации.

– Установить 19 июля 2021 года нерабочим днем для замещающих государственные должности […], назначение на которые и освобождение от которых осуществляется главой Башкирии, с сохранением денежного вознаграждения, – следует из текста документа.

Руководителям госорганов и местного самоуправления Хабиров поручил принять аналогичное решение в отношении своих сотрудников.

Таким образом, чиновники в Башкирии будут отдыхать четыре дня подряд: 17, 18 (суббота и воскресенье), 19 и 20 (выходной по случаю Курбан-байрам) июля. Напомним, решение сделать 19-е число выходным днем Хабиров анонсировал в минувший понедельник во время оперативного совещания в региональном правительстве.