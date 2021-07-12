Радий Хабиров предложил сделать 19 июля дополнительным нерабочим днем в Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 12 июля, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров предложил работодателям республики на следующей неделе ввести нерабочий день. Поскольку 20 июля в Башкирии будет выходным днем в честь празднования религиозного праздника Курбан-байрам, власти республики предложили сделать нерабочим днем следующий понедельник, 19 июля. Этот день будет считаться нерабочим с сохранением заработной платы.

- Каждое учреждение само определяет внутренними распоряжениями необходимый перечень людей, которые нужны будут в этот день на месте, - заявил глава Башкирии. В данном случае, речь пошла об органах власти – администрациях районов и правительстве Башкирии.

Частные предприятия должны будут сами принять решение о том, работать им в предстоящий понедельник или нет.