В карьере под Уфой утонул экскаватор с двумя рабочими

Фото: Гострудинспекция

21 апреля в Уфимском районе, рядом с селом Алексеевка произошел несчастный случай, унесший жизнь двух рабочих. Все произошло на карьере, где добывали песчано-гравийную смесь: там перевернулся и упал в воду экскаватор. В кабине машины находились 47-летний бригадир машинистов земснаряда и 38-летний главный механик – оба они погибли.

К расследованию несчастного случая подключилась Гострудинспекция. В ходе расследования выяснилось в этот день бригадир земснаряда занимался монтажом намывного трубопровода, а трубу решил перетащить с помощью экскаватора. Сама техника находилась на стоянке, поскольку все машинисты находились в отпуске. Ключи были у главного механика, который решил сам сесть за руль экскаватора. Через какое-то время рабочие услышали крики, а когда прибежали на место происшествия, увидели, что экскаватор упал в воду и завалился на бок. Подняв машину, рабочие обнаружили бездыханное тело главного механика. Тело бригадира позже нашли прибывшие сотрудники МЧС.

Как сообщили в Гострудинспекции, причинами несчастного случая стали нарушение требований безопасности при эксплуатации экскаватора, а также неудовлетворительная организация производства работ. Дело в том, что по инструкции главный механик не имел права садиться за рычаги экскаватора, хоть и прошел соответствующее обучение.

- За нарушения требований охраны труда работодатель привлечён к административной ответственности в виде штрафов. Материалы расследования переданы в следственные органы. – добавили в Гострудинспекции.