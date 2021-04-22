Под Уфой экскаватор утонул карьере: погибли два человека

фото: Гострудинспекция

Под Уфой в районе села Алексеевки утром 21 апреля в подтопленный карьер рухнул экскаватор. В кабине находились два человека – работники ЗАО «Баштрансгидромеханизация»: 47-летний бригадир машинистов и 38-летний главный механик. Оба погибли на месте происшествия. Гострудинспекция начала расследование несчастного случая. СК РБ проводит проверку по признакам уголовной статьи о «нарушение правил безопасности».

– Главный механик и бригадир, находясь на карьере по разработке грунтово-песчаной смеси вблизи села Алекссевка, решили соорудить водоотвод, в связи с подтоплением участка карьера. При движении двоих работников через подтопленный участок на экскаваторе произошло обрушение грунтовой насыпной дороги и опрокидывание экскаватора в образовавшийся водоем, – озвучили версию следствия в СК.

Следственный орган назначил судмедэкспертизы, сотрудники также изучают документацию предприятия по охране труда и опрашивают руководство и работников организации. По итогам проверки случившемуся будет дана правовая оценка.