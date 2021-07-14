Мэр Уфы не исключил временного закрытия кафе с не привитыми сотрудниками

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Сегодня, 14 июля, во время очередного оперативного совещания в мэрии Уфы сити-менеджер Сергей Греков сделал громкое заявление. Сначала с докладом о ходе вакцинации от коронавируса выступила управделами городской администрации Альфира Бакиева, которая рассказала о хороших темпах прививочной кампании в городе.

Чиновница заявила, что на утро 14 июля 2021 года в Уфе первым компонентом привились 48% людей, «подлежащих вакцинации». По данным мэрии это 281 074 человека. Полностью завершили вакцинацию от COVID-19 148474 человека или 25,2% «подлежащих вакцинации». Альфира Бакиева подчеркнула, что если темпы вакцинации сохранятся на прежнем уровне, то к сентябрю 2021 года Уфа может выйти на 100-процентную вакцинацию.

Тем временем, темпы вакцинации в сфере торговли и общепита оставляют желать лучшего – всего 49%. В этой связи мэр Уфы Сергей Греков заявил, что власти рассматривают вариант закрытия предприятий этих отраслей, если их сотрудники не будут прививаться.

- Не исключено, что те предприятия, где все вакцинированы, они будут работать, а где непривитые, не будут работать, - заявил Сергей Греков.

Напомним, власти Башкирии в очередной раз перенесли введение новых ограничительных «антиковидных» мер. Планируется, что с 26 июля 2021 года в кафе, рестораны и другие общественные места не будут пускать без сертификата о вакцинации, свежего отрицательного пцр-теста или справки о медотводе.