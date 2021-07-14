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Общество14 июля 2021 8:51

Успела выехать из Башкирии: прекращены поиски 18-летней девушки, сбежавшей из дома с ухажером

Девушку нашли полицейские и сейчас везут ее домой
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Башкирии прекращены поиски 18-летней Дарьи Сафоновой из Белорецка, которая 12 июля после ссоры с матерью собрала вещи и сбежала к своему 16-летнему возлюбленному из Подмосковья. Напомним, что в беседе с «КП-Уфа» мама Дарьи рассказала, что запретила дочери встречаться с этим парнем, но та не послушала и решила уехать с ним из Башкирии.

Сегодня пришли радостные вести: девушка нашлась. Как рассказала мама, она точно не знает еще никаких подробностей. Дарья успела выехать за пределы Башкирии, где ее задержали полицейские, ведущие розыск пропавшей, и сейчас везут ее домой.

- С дочерью все хорошо, жива-здорова, - подтвердила мама девочки.