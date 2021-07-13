После ссоры с матерью в Башкирии пропала молодая девушка. Возможно, она с малознакомым ухажером

Родители очень переживают, что дочь может попасть в неприятности из-за нового возлюбленного

В Белорецке родители 18-летней Дарьи Сафоновой не могут найти себе места от беспокойства. Накануне девушка, серьезно повздорив с родителями, сбежала к своему возлюбленному, после чего те предположительно могли уехать в Подмосковье.

- Даша в соцсетях познакомилась с 16-летним парнем из Подмосковья. Он приехал в Белорецк, снимал тут квартиру, а она каждый день бегала к нему. Когда Даша пришла домой только под утро, мы сильно поругались. Я сказала, что ей нужно сейчас думать в первую очередь об учебе, а не о парнях. Дочь сильно разозлилась, сказала, что они с Сашей все равно будут вместе, наспех покидала вещи в сумки и пакеты и сбежала к нему. Мы стали ее искать, побежали на ту съемную квартиру, но там уже никого не было. Звонили и самому парню, но он сказал, что Даши с ним нет, и чтобы мы оставили его в покое. Проверяли на автовокзале, но билеты там Даша не покупала. Скорее всего, они уехали на попутке «Ларгусе», и мы очень переживаем, что с ней может произойти что-то плохое, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» мама пропавшей девушки.

Родственники Дарьи сразу же написали заявление о пропаже девушки в полицию, но пока никаких известий о местонахождении влюбленной парочки нет.

Приметы: рост примерно 160-165 см, телосложение среднее, волосы темно-русые до плеч.

Была одета: чёрные джинсы, белая вязаная кофта. При себе был серый рюкзак, пакеты.

Если вам что-то известно о том, где могут находиться Дарья и ее парень Александр, немедленно сообщите в полицию или родителям девушки по номеру 8(906) 373 08 58.