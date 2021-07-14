Водитель иномарки сбил 6-летнего ребенка в Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера вечером, 13 июля, в Белорецке случилась авария, в которой пострадал шестилетний ребенок. Подробности произошедшего рассказали сотрудники республиканской Госавтоинспекции.

44-летний водитель иномарки наехал на мальчика, который, как предполагается, вышел на дорогу в неустановленном месте. Ребенок в результате ДТП получил травмы, его госпитализировали медики.

Как рассказывает водитель, мальчик выбежал из-за припаркованной машины прямо перед находившимся в движении автомобилем. По аварии сотрудники ГИБДД ведут разбирательство. Причины и обстоятельства случившегося будут устанавливаться.

Напомним, 12 июля Илишевском районе Башкирии водитель сбил 84-летнего пастуха, который пытался пересечь проезжую часть в неположенном месте. После столкновения пешеход скончался до приезда медиков.