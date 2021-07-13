В Башкирии водитель насмерть сбил 84-летнего пастуха, который «резко выбежал» на дорогу

фото: ГИБДД РБ

В Илишевском районе Башкирии утром 12 июля 22-летний водитель насмерть сбил пожилого мужчину, который пас овец. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел на 80 километре автодороги Шаран-Новоболтачево-Андреевка. Местный житель за рулем «Лады Гранта» совершил наезд на 84-летнего пенсионера, который пытался пересечь проезжую часть в неположенном месте. После столкновения пешеход скончался до приезда медиков.

– Со слов водителя, пожилой мужчина резко выбежал на проезжую часть. Также известно, что погибший пас овец недалеко от деревни. Начато разбирательство, – передали в Госавтоинспекции.

За прошедшие сутки это единственное ДТП с погибшим на территории Башкирии. В еще 11 авариях пострадали 12 человек.