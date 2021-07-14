Мэр Уфы заявил, что ревакцинируется от коронавируса

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Мэр Уфы Сергей Греков заявил, что пройдет повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом он сказал 14 июля на оперативном совещании в администрации города.

– Сегодня сделаю ревакцинацию. Я вакцинировался в феврале месяце, но сейчас количество [антител] стало поменьше. Понимаю, насколько важная у нас работа, насколько мы должны быть защищены. Пользуясь случаем, хочу сказать: воспользуйтесь моим примером – приглашаю всех на пункт вакцинации, – обратился градоначальник к коллегам.

По состоянию на 14 июля в Уфе первый компонент прививки против COVID-19 получили 281 074 горожанина, второй – 148 474. К 1 сентября власти города надеются вакцинировать 588 650 жителей.