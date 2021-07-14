Сергей Греков представил нового начальника пресс-службы мэрии Уфы

фото: vk.com // Талгат Зайнуллин

Мэр Уфы Сергей Греков официально представил нового начальника пресс-службы городской администрации. Ранее «КП-Уфа» писала, что эту должность занял Талгат Зайнуллин.

– Талгат Тухватович имеет большой опыт в этой работе. Я уверен, что наша ежедневная работа будет подробно и достоверно освещаться, и жители города максимально оперативно будут получать информацию о том, как живет и развивается наша столица, – сказал сити-менеджер на оперативном совещании.

Напомним, Зайнуллин работал спортивным журналистом, а также был пресс-секретарем хоккейного клуба «Салават Юлаев».