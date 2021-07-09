Пресс-службу мэрии Уфы возглавил Талгат Зайнуллин

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Начальником информационно-аналитического управления – пресс-службы мэрии Уфы назначен 41-летний Талгат Зайнуллин. Страница чиновника появилась на официальном сайте администрации города.

Ранее Зайнуллин работал спортивным журналистом и пресс-секретарем хоккейного клуба «Салават Юлаев». До последнего времени занимал кресло спортивного директора гандбольного клуба «Уфа-Алиса».

Прошлым пресс-секретарем уфимской мэрии был Марсель Байдавлетов. Он проработал в этой должности с ноября 2018 до марта 2021 года. После ухода из администрации города чиновник устроился руководителем пресс-службы «Башкиравтодора».