В Башкирии переизбрали главу одного из районов, несмотря на требования прокуратуры его уволить

Фото: личная страница Юлая Ильясова

В Куюргазинском районе Башкирии переизбрали главу администрации, хотя прокуратура требовала его отставки в связи «с утратой доверия». Напомним, в апреле надзорное ведомство предъявило Юлаю Ильясову сразу несколько обвинений. Например, в январе 2020 года глава района назначил на должность исполняющего обязанности директора бюджетного учреждения родного племянника своей супруги, после чего конкурс на вакантную должность не проводился почти год. Жена Ильясова, несмотря на «принятые меры прокурорского реагирования» продолжала курировать деятельность одного из благотворительных фондов, а сам Ильясов в 2020 году не указал в декларации свой доход на миллион рублей и не сообщил о наличии трех банковских счетов.

Тем не менее сегодня на заседании Совета муниципального района конкурсная комиссия снова переизбрала чиновника на должность главы Куюргазинского района. Сам Юлай Ильясов горячо поблагодарил депутатов за «поддержку и доверие».

- Живя и работая 2 года в районе, конечно же, мое мировоззрение сильно поменялось. Тот радужный, восторженный человек, который пришел 2 года назад в район, стал суровым реалистом. Были ошибки, признаю, было нелегко, но была команда, была поддержка депутатов, была поддержка населения. Наш народ непростой, это как в семье: кто-то злится, кто-то радуется, но это единая семья. И мы должны жить во взаимопонимании, - заявил Юлай Ильясов у себя на странице в соцсетях.