Прокуратура потребовала уволить главу района в Башкирии после антикоррупционной проверки

фото: vk.com/yulay_ilyasov

Башкирская прокуратура потребовала уволить главу Куюргазинского района Юлая Ильясова после проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Ведомство внесло в адрес районного Совета представление, в котором потребовал рассмотреть вопрос об отставке чиновника «в связи с утратой доверия».

Надзорное ведомство предъявило Ильясову сразу несколько обвинений. По данным прокуратуры, в январе 2020 года глава района назначил на должность исполняющего обязанности директора некоего бюджетного учреждения «родного племянника своей супруги». Это позволило «более года уклоняться» от проведения конкурса на вакантную должность.

Кроме того, «несмотря на ранее принятые меры прокурорского реагирования», жена Ильясова «продолжает курировать деятельность благотворительного фонда» и «осуществляет контрольные и организационные функции районной администрации». Супруга чиновника также незаконно пользуется служебным авто.

Третья претензия прокуратуры связана с декларацией о доходах. В 2020 году, по версии правоохранителей, Ильясов «укрыл доход в сумме более 1 млн рублей» и не указал три банковских счета.

Юлай Ильясов занял должность главы Куюргазинского района в апреле 2019 года. Ранее – с 2008 по 2010 год – он руководил Кировским районом Уфы, после чего так же на два года возглавил министерство земельных и имущественных отношений.