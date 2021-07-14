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В Минздраве Башкирии уточнили, планируется ли прививать детей от коронавируса. Как сообщил заместитель министра здравоохранения республики Евгений Кустов в эфире «РБК-Уфа», на сегодняшний день такой вопрос в ведомстве не рассматривается.

- Пока не будет обоснованной позиции и проведенных исследований на этот счет, вопрос введения вакцинации не будет обсуждаться, считаем, что это нерационально. Нужно проводить исследования, — подчеркнул Евгений Кустов.

Также в ходе еженедельного брифинга по эпидемиологической обстановке в Минздраве Башкирии рассказали, разрешено ли вакцинироваться беременным. Заместитель министра здравоохранения Игорь Засядкин уточнил, что все доклинические испытания показали положительный результат, а данные, полученные экспертами, говорят об эффективности и безопасности антиковидных вакцин для беременных, поэтому беременность не является противопоказанием для прививки. Сейчас региональный Минздрав ожидает от федерального ведомства новые методические рекомендации по вакцинации беременных, чтобы «принимать действия уже непосредственно в республике».