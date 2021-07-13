Минздрав Башкирии пояснил, в каких случаях беременным можно вакцинироваться против COVID-19

Башкирский Минздрав ожидает от федерального ведомства новые методические рекомендации по вакцинации беременных Фото: Иван МАКЕЕВ

Замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин рассказал, в каких случаях беременным можно делать прививку от коронавируса. Пояснения специалист дал во время профильного брифинга.

По словам чиновника, противопоказания для беременных было снято у вакцины «ГамКовидВак» – она же «Спутник V». Поводом для этого стали положительные результаты доклинических исследований безопасности прививки.

– В обновленной инструкции препарата указано, что применять «ГамКовидВак» при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза матери [от прививки] превышает потенциальный риск для плода, – сказал Засядкин.

Тем не менее пока башкирский Минздрав ожидает от федерального ведомства новые методические рекомендации по вакцинации беременных, чтобы «принимать действия уже непосредственно в республике».