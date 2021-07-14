В ДУМ Башкирии рассказали, какие антиковидные меры будут приняты во время празднования Курбан-байрама

На входе в мечеть будет измеряться температура и выдаваться маски

20 июля жители Башкирии будут праздновать Курбан-байрам. Ранее власти республики порекомендовали работодателям объявить понедельник 19 июля также дополнительным выходным с сохранением заработной платы. В Духовном управлении мусульман Башкирии рассказали, какие антиковидные меры предосторожности будут вводиться во время праздничных мероприятий.

В мечетях перед намазом будет проведена тщательная влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, при этом во время проведения праздничной хутбы и намаза вс помещения будут проветриваться. На входе в мечеть будет измеряться температура, посетителям раздадут маски и обеспечат антисептиком для обработки рук. В самом помещении мечети необходимо будет соблюдать социальную дистанцию, а вот традиционное праздничное угощение лучше организовать дома в кругу семьи и близких. Лицам старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, а также тем, у кого есть симптомы ОРВИ также настоятельно рекомендуют воздержаться в этот день от посещения мечети.

- Вышеприведенные меры безопасности уже показали свою эффективность во время празднования Ураза-байрама, - заверили в Духовном управлении мусульман Башкирии.