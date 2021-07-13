Следователи проверят обстоятельства гибели молодого рабочего на руднике в Башкирии

Водитель погиб под колесами собственной самоходной машины Фото: Иван МАКЕЕВ

Следователи проверят обстоятельства несчастного случая, произошедшего накануне в руднике «Юбилейный» в Хайбуллинском районе Башкирии. Сейчас проводится доследственная проверка по возможному нарушению правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Напомним, все произошло в руднике неподалеку от села Петропавловский на глубине 290 метров. 22-летний водитель подземной самоходной машины перевозил руду, когда заметил впереди идущий на него самосвал. Понимая, что машина не сможет остановиться и столкновение неизбежно, рабочий решил выпрыгнуть из кабины, но попал под колеса своего же грузовика и от полученных травм скончался на месте.

Сейчас следователи и полицейские уже осмотрели место происшествия и назначили судебную медэкспертизу. Уже истребована вся необходимая служебная документация, опрошены очевидцы и работники рудника, также планируется отправить машину на экспертизу, чтобы выявить ее возможные неисправности. К расследованию также подключились Ростехнадзор и Гострудинспекция.

- В ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при выполнении данного вида работ, будет дана правовая оценка, - отметили в региональном Следкоме.